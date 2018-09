Corse, France

Plus de 2200 sauts

Rudy Cassan a commencé le saut en chute libre en 2003 dans les gorges du Verdon. En 15 ans il a sauté en wingsuit plus de 2200 fois, dans le monde entier, toujours à la recherche de nouveaux endroits.

A son actif, la Norvège, les États-Unis, l’Australie, la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande. Actuellement, Rudy Cassan anime des séminaires de motivation et des conférences de gestion de la peur et des risques.

Chute libre - Rudy Cassan

Objectif Corse-Sardaigne

Cette fois il va s'élancer au dessus de Bonifacio, en direction de la Sardaigne qu'il devrait rejoindre en 4 minutes

Rudy Cassan entre Corse et Sardaigne Copier

Rudy Cassan - Rudy Cassan

Rudy Cassan prépare un documentaire à partir de ses images go pro

https://www.sena.com/fr/adventure-seekers/rudy-cassan/