Le chef Thierry Marx parraine 200 mousses à Brest

Ce lundi, à Brest, plus de 200 élèves mousses ont reçu leur traditionnel bachi orné, bien sur, du non moins traditionnel pompon rouge (les filles ayant droit à un bicorne). L'occasion pour le chef de faire un parallèle entre la cuisine et la marine.

La neuvième promotion de l'école des mousses de Brest et de Cherbourg s'offre un parrain qui connait le milieu. Le chef étoilé Thierry Marx, connu pour ses participations aux émissions de télé et sensible à la formation des jeunes, s'est engagé au sein de l'Infanterie de Marine, à l'âge de 19 ans. Lors de cette cérémonie à l'école des mousses, il évoque "une véritable école de la chance".

#Brest le cuisinier Thierry Marx parrain de la 9ème promotion de l'École des Mousses à la traditionnelle remise du couvre-chef, le bachi pic.twitter.com/2ti0gWujXf — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) October 2, 2017

"Pour qu'une armée dure, il faut qu'elle transmette des valeurs fortes, cette cérémonie en fait partie", explique Thierry Marx

Ce lundi, il a rencontré les futurs marins pour leur parler armée, sens des valeurs, mais aussi... cuisine! Pour lui, les valeurs de la cuisine peuvent s'appliquer à l'institution militaire : "Je leur ai parlé de cuisine, car la cuisine, ce n'est pas des recettes, explique Thierry Marx. C'est la maîtrise d'un geste, la maîtrise du feu, et la maîtrise du temps. Quand on transpose ça à l'individu, la maîtrise du geste c'est commencer à saluer l'autre, le respecter comme on respecte un ingrédient. La maîtrise du feu, c'est l'énergie personnelle, il faut parfois calmer cette ardeur, qui peut nous nuire. Et puis le bon timing pour faire les choses, eux ils sont dans le bon timing pour comprendre ce qu'ils font ici."

"Le Bachi, c'est tout un symbole, le symbole du marin français", détaille le Commandant de l'école

Pompon rouge pour les garçons, tricorne sans pompon pour les filles, le Bachi est un symbole, explique le commandant de l'école : "Ça marque la progression, ils sont arrivés pas forcément très sûrs d’eux. C’est tout un symbole, le symbole du marin français. Il véhicule plein de choses ce bachi".

Pompons rouges pour les garçons, tricorne pour les filles © Radio France - Hervé Cressard

Le pompon doit être sorti en mer pour porter bonheur

Moment de fierté également pour les ouvrières qui fabriquent le bachi, et notamment le pompon rouge, elles en produisent 10 000 par an et expliquent : "Pour qu’il porte bonheur, il faut qu’il ait fait une sortie en mer! " Ce sera bientôt chose faite puisque les mousses s'apprêtent à embarquer sur le Belem.