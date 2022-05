200 sièges du stade Vélodrome mis en vente pour offrir des "vacances apprenantes" à des enfants marseillais

Et si vous vous offriez un petit bout su stade Vélodrome dans votre salon ?

200 sièges de l'Orange Vélodrome sont disponibles à la vente en ligne depuis ce lundi 30 mai sur le site Maison Transversale, partenaire de l'Olympique de Marseille et d'Orange. Il s'agit de pièce uniques et numérotés, marquée par une plaque d’authenticité, et issues d'authentiques sièges du Vélodrome. Ils ont été transformés en chaises par un ferronier. Avec une mise en vente à 300 euros pièce, l'intégralité des bénéfices permettront de financer Ov Scholl, un programme mis en place par Orange, Synergie Family et OM Fondation et qui permet à des enfants marseillais de vivre des vacances apprenantes en juillet prochain au sein du Vélodrome.

C'est la deuxième année que ces objets collectors sont mis en vente.