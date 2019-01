2019 a commencé très fort à Dunkerque !

Malo-les-Bains, Dunkerque, France

Ils l'ont fait ! Près d'un millier de courageux se sont mis à l'eau sur la plage de Malo à Dunkerque, pour le traditionnel bain des Givrés, qui fêtait sa vingtième édition, ce mardi midi. Une manière de commencer l'année 2019 tout en fraîcheur et en bonne humeur. C'était un peu la ruée vers la mer, après le décompte et l'exultation des milliers de personnes qui ont crié "Bonne année !" sur la plage nordiste. Cette année, la météo était clémente, environ dix degrés à Dunkerque, et un vent assez doux. Alors la digue était noire de monde... Beaucoup de carnavaleux qui ont ressorti le clet'che pour l'occasion, et les chansons qui vont avec.

Voici quelques photos de cette dernière édition et notre vidéo les pieds dans l'eau à retrouver en bas d'article.

Avant le décompte des douze coups de midi, les spectateurs forment une haie d'honneur devant le millier de givrés qui se jettera à l'eau © Radio France - Winny Claret

Dans l'eau des Carnavaleux déjà prêts pour la saison 2019 du Carnaval de Dunkerque, qui commence en février cette année. © Radio France - Winny Claret

Stéphane est un givré de la première heure. Le Dunkerquois a connu les tout premiers bains du nouvel an, lorsque le Carnaval ne s'était pas encore emparé de l'événement © Radio France - Winny

Parmi les spectateurs, même atmosphère carnavalesque sur la digue © Radio France - Winny Claret

Du clet'che traditionnel aux déguisements de super-héros, il y en avait de toutes les couleurs, ce mardi, au bain des Givrés. © Radio France - Winny Claret

Ambiance Vahiné en janvier à Dunkerque ! © Radio France - Winny Claret

Notre reporter Winny Claret a joué le jeu jusqu'au bout pour vous faire vivre ce bain des givrés édition 2019 comme si vous y étiez !