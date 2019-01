2019, pas terrible, 2020, pas terrible non plus, mais en 2021 ça ira mieux prédit Christa, une voyante mayennaise

Couptrain, France

L'année 2019 sera encore compliquée socialement, politiquement, économiquement. Et il faudra patienter jusqu'en 2021 pour que ça aille mieux.

Le changement ce n'est pas maintenant ! C'est ce que prédit Christa, une voyante mayennaise installée à Couptrain depuis 22 ans.

Un monde d'incertitudes qui favorise d'ailleurs son activité explique-t-elle : "l'incertitude fait qu'on a sans doute besoin de se rassurer et de savoir vers quoi on va parce que là c'est un peu le chaos dans tous les domaines. Le monde s'est déshumanisé. Cette déshumanisation fait qu'il n'y a plus d'interlocuteurs. Et on se tourne alors vers des gens de ma profession. Au fond, quand des clients quittent mon cabinet après une consultation, leurs problèmes sont toujours là mais ils ont une énergie nouvelle qui leur permet d'avoir du recul et du discernement sur ce qui leur arrive".

►►Quand Christa parle de l'avenir d'Emmanuel Macron et de Donald Trump

Une année difficile pour le Président français et pour le locataire de la Maison-Blanche Copier

Deux hommes, selon Christa, vont vivre, encore, des moments douloureux. Il s'agit, ce n'est pas vraiment surprenant, d'Emmanuel Macron et de Donald Trump.

La voyante mayennaise affirme que le chef de l'Etat français ne lâchera rien, au grand dam sans doute de celles et ceux qui réclament sa démission : "il est tenace. Il est sagittaire, un signe de feu, il va au bout des choses, et un ascendant capricorne, synonyme d'ancrage donc il n'abandonnera pas".

Christa prédit que cette nouvelle année et celle qui suit, 2020, seront particulièrement éprouvantes. En revanche, 2021, ce sera l'année de la renaissance conclut-elle.