En 2019, Tom Cruise volait au-dessus de la Haute-Savoie

Samoëns, France

Tom Cruise est venu en Haute-Savoie en 2019 ! A la fin de l'été, l'acteur américain de Mission : impossible est venu s'entraîner pour assurer lors des cascades de ses prochains films ; Tom Cruise a fait de la chute libre et du parapente notamment dans le secteur de Samoëns, au-dessus de l'Aiguille du Criou. Il était accompagné de toute une équipe, et deux hélicoptères étaient mobilisés.

Du parapente au dessus de l'Aiguille du Criou

Tom Cruise n'était certes pas seul, mais on pouvait le voir de loin : la voile de l'acteur était la seule bleue ! Encore fallait-il le être dans la confidence... "c'est vrai que les gens au début ne savaient pas" raconte le maire de Samoëns, Jean-Jacques Grandcollot, "après il y a eu une fuite. Du coup, ils ont été obligés de freiner la population qui voulait, bien sûr, aller le saluer." Sauf que Tom Cruise s'entraîne à des acrobaties assez compliquées, en pratiquant par exemple du speed flying, "_une descente avec un parachute très léger et avec une surface très réduite, ce qui permet d'atteindre de grandes vitesses" commente Jean-Jacques Grandcollot. Donc il préfère être tranquille. Alors, il n'a pas trop le temps pour les touristes, curieux ou fans. Le maire précise : "Bon, il les saluait quand même_ de loin à chaque fois qu'ils passaient devant !"

Vraiment, très sympa !

Le maire Jean-Jacques Grandcollot est ami avec les pilotes d'hélicoptère qui accompagnent la star. Un jour il va les saluer. Et là, Tom Cruise sort de sa voiture, "et avec le sourire d'ailleurs". Finalement, le maire aura rencontré deux fois Tom Cruise, et même discuté avec lui. "Vraiment, très sympa ! Et dans la discussion, je lui ai dit que s'il voulait venir passer un séjour aux sports d'hiver chez nous, il y a vraiment aucun problème, je pouvais lui organiser quelque chose de très sympa pour lui". L'acteur n'a pas dit non... "mais bon je pense qu'il a certainement d'autres stations où aller"s'amuse Jean-Jacques Grandcollot.

Tom Cruise est reparti de Haute-Savoie avec la médaille de la ville de Samöens, "qu'il a trouvé jolie d'ailleurs" complète le maire.