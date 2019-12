En 2019, un Anglais abandonne un... rameur sur le Mont-Blanc

Lors de l'été 2019, un Anglais va faire du rameur sur le Mont-Blanc. Il redescendra sans l'appareil bien encombrant et en créant une sacrée histoire entre les deux pays !

Saint-Gervais-les-Bains, France

« Le Mont Blanc est devenu un jouet », le maire de Saint-Gervais est une fois de plus exaspéré. Jean-Marc Peillex n’en peut plus des inconscients qui ont des idées complètement farfelues. On vous raconte celle du « rameur anglais » !

On parle bien, d’un rameur, cet appareil que l'on voit dans les salles de sport. Un alpiniste anglais, a eu la bonne idée, lors de l'été 2019, d'aller faire du rameur au sommet du Mont-Blanc (4800 mètres d'altitude). Cette initiative partait peut-être d'un bon sentiment car cet ancien militaire de la Marine Royale voulait relever un défi pour une bonne cause mais au final c'est n'importe quoi.

Un appareil de gym laissé à 4.300 mètres d'altitude

Cet homme a donc fait l'ascension à pied avec son rameur sur le dos et comme il était trop fatigué pour redescendre avec il a laissé l’appareil au refuge Vallot à 4.300 mètres.

Entre connerie et inconscience, le maire de Saint-Gervais

Pour Jean-Marc Peillex le maire de Saint Gervais qui n'en peut plus de voir de tel comportement, c'est un hurluberlu de plus qui vient se rajouter à une longue liste : « Moi j’ai lancé une campagne la montagne à l’état pur, pas une campagne la connerie ou l’inconscience à l’état pur ! ».

La Grande-Bretagne présente ses excuses à la France

Cette histoire est montée haut…puisque l'ambassade de Grande Bretagne en France, bien embêtée par le comportement de cet anglais, a carrément présenté ses excuses au maire de Saint-Gervais.

Finalement cette histoire se termine bien car The Royal Marines Charity (l'association pour laquelle cet alpiniste relevait ce défi farfelu) a décidé de verser de l'argent au Bleuet de France, 1.800 euros. Cette somme correspond au montant du rapatriement du rameur par hélicoptère. L’argent a été remis le 11 novembre dernier à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Haute-Savoie. Cette somme servira au Bleuet de France pour venir en aide à des soldats blessés lors d'opérations militaires.