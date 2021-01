2021 du bon pied : un jeune Sarthois se mobilise pour relayer des nouvelles positives

C'est un fait : en ce début d'année 2021, les bonnes nouvelles sont rares. La crise sanitaire amplifie une morosité déjà ambiante et entretient un climat parfois anxiogène. Alors pour tenter de rompre le pessimisme qui peut gagner chacun, un jeune Sarthois vient de lancer, avec trois autres personnes, un compte sur le réseau social Instagram pour faire circuler des informations positives.

Une bonne nouvelle par jour

Chaque jour, sur "Smile Infos", une nouvelle est sélectionnée et mise en avant avec une photo et un tout petit texte, explique le Manceau Matthieu Bourné : "Nous traitons une actualité sérieuse, qu'elle soit politique, économique, internationale ou sportive. Ce n'est pas le monde des bisounours. Mais nous recherchons quelque chose qui ne soit pas déprimant pour nos lecteurs. Beaucoup de choses négatives se passent en ce moment, il faut être réaliste. Mais il existe aussi des actions solidaires, des secteurs économiques qui fonctionnent bien".

Les informations positives attirent assez peu les lecteurs

L'étudiant sarthois de 19 ans fait le pari que le compte Instagram qu'il a contribué à créer répond à un besoin. "Même s'il existe une pudeur sur ce sujet, je pense que l'état psychologique des Français se dégrade avec la crise du Covid. Cette expérience peut rendre service", explique Matthieu Bourné.

Toutefois, l’expérience montre que les rubriques consacrées aux bonnes nouvelles ne figurent pas, en général, parmi les plus consultées. Le jeune Sarthois assure en avoir pleinement conscience. Le compte Instagram "Smile Infos" voit d’ailleurs son nombre d’abonnés stagner après un bon démarrage. "Curieusement, les gens ont envie de voir le positif dans leur vie de tous les jours mais continuent à être attirés par les informations plus négatives. Ce compte est un pari. Nous voulons apporter une aide pendant ce confinement et cette période si particulière", détaille Matthieu Bourné.