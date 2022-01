2022 : découvrez les prédictions d'une voyante niçoise

Pour que ça marche, il faut y croire. Et si on vous disait ce qu'il va se passer en 2022 ? Va-t-on enfin se débarrasser de l'épidémie ? Pour le savoir France Bleu Azur est allé à la rencontre d'une voyante à Nice. Elle se fait appeler M'dam Sylvie.

Qu'est-ce qui nous attend en 2022 sur le plan de l'épidémie de coronavirus?

"Je vois une carte ruine. On parle de ruine et de bonheur. Un chaos puis quelque chose de beaucoup plus fluide par la suite. Un mal pour un bien. Je vois encore du pour et du contre par rapport au vaccin et de la nouveauté. Je vois encore de gros blocages par rapport à la santé, même si de la lumière va rentrer dans nos vies".

Vous voyez qui dans le fauteuil d'Emmanuel Macron après mai 2022 ? Toujours lui ou quelqu'un d'autre?

"Est-ce qu'Emmanuel Macron sera réélu par les Français? Non. Est-ce que ce sera un homme ou une femme? Je vois plutôt un homme. Mais je rajoute quand même un point d'interrogation. La politique c'est tellement délicat ! Et je précise que je ne donne jamais mon avis lors de mes séances."

La France va-t-elle gagner la Coupe du monde de football au Qatar

"Non ! Nous allons même être éliminés très vite. Je vois que nous allons nous faire sortir par une équipe qui joue en vert..."

Et l'OGC Nice ? Est-ce que le GYM va rester sur le podium de la Ligue 1 ?

"Je vois qu'ils sont extrêmement motivés. Il y a quelque chose qui revient d'antan, cette vague de l'OGC Nice. Ça va être une bonne année pour eux mais il va y avoir un changement, peut-être de joueur, ou même d'entraîneur."