2035 : premier pas sur Mars? Le Mayennais Romain Charles est en train de construire une base martienne

-Est-ce qu'un jour vous allez mettre le pied sur la planète rouge?

" j'aimerais...j'aimerais bien mais ça reste à prévoir. Je pense que la grande question, ce n'est pas si on va mettre un pied sur Mars, mais quand. 2035 c'est une date qui a été proposée il y a 10 ans. Quand on voit les technologies qui ont été développées, j'ai envie d'être optimiste et me dire que le premier pas sur Mars ce sera en 2035."

-Vous avez 41 ans, 2035 c'est dans 15 ans, vous pourriez y aller ou vous serez trop vieux?

"si on me demande d'y aller, je pourrais, oui, mais je pense qu'il faudra passer le flambeau à la prochaine génération."

-Vous êtes en train de construire une base martienne autonome, c'est quoi exactement?

_"_j'aide le Centre d'études spatiales à créer une structure, un vaisseau français, le but c'est de préparer le futur de l'exploration, c'est de construire une base et d'y mettre toutes les briques technologiques qui nous servirons quand on ira sur la Lune, sur Mars ou plus loin. On veut vraiment faire appel à toutes les technologies pour que le jour où on décidera de partir sur Mars, la France puisse dire : nous, on a développé cette technologie, on est du voyage."

-Vous en êtes où de cette base?

_"_on est vraiment au tout début, on est en train d'imaginer la base, le bâtiment, on est en train de construire une communauté de chercheurs pour créer cette synergie et avancer vers l'exploration."

Il a passé 520 jours confinés, c'était en 2010 lors de la mission "Mars 500"

"Ce confinement n'a pas été un enfer, car j'étais volontaire, on a essayé de trouver des moyens pour supporter ce confinement, et finalement cette mission Mars 500 a été une réussite car on était 6 au début de la mission, 1 an et demi après, on était toujours 6. "

-Comment bien vivre un confinement? est-ce que vous avez des conseils à donner?

"une des choses qui m'a beaucoup aidé pour Mars 500 c'est la motivation, pourquoi je faisais ça. Et puis j'avais aussi des petites routines, se lever le matin, commencer à travailler à telle heure, finir à telle heure, ça m'a aidé pour Mars 500 mais aussi lors du confinement lié au coronavirus."