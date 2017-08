21 étudiants lavallois en quête d'un record mondial

Les étudiants de l'ESTACA, l'école d'ingénieur de Laval, participent à la Speed Week de Bonneville dans l'état de l'Utah aux USA. Ils vont essayer à bord de ce véhicule électrique de dépasser les 345 km/h et donc de battre un record du monde. Mais l'aventure américaine réserve bien des surprises.

Et oui ce n'est pas de tout repos de battre un record du monde à l'autre bout du monde. Les 21 étudiants lavallois ont dû essuyer une tempête de sel mais aussi faire des modifications sur le bolide pour passer le contrôle technique. Mais aujourd'hui place à la course. Avec des paliers de vitesse à franchir pour tenter d'atteindre 400 km/h. Les essais sont à réaliser entre ce soir 16 heures et samedi 3 heures du matin (heure française).