22 ans de forfaits gratuits aux Deux Alpes pour des jumeaux nés le 22/2/22

22 ans de skipass offerts par la station des 2 alpes, dans le massif de l'Oisans, pour des jumeaux nés le 22/2/22 vers 22H. C'était mission impossible? Et bien non ! La station a trouvé ses jumeaux, nés dans le département de la Manche ! Il s'appellent Gaspard et Augustin.

La station des 2 Alpes est aux anges : elle a trouvé ses jumeaux !

Il y a 2 semaines, la station de l'Oisans, en référence à son chiffre 2 emblématique, lançait un avis de recherche : 22 ans de skipass offerts aux jumeaux nés le 22/2/22 dès 22H.

22 ans de forfait gratuit aux 2 Alpes

Nombreux sont ceux à avoir parié sur la non probabilité de cet avis de recherche et, pourtant, ils sont nombreux les jumeaux à être nés en ce 22/2/22. Mais ce sont Augustin et Gaspard, nés dans le département de la Manche, respectivement à 22h52 et 22h59, qui l'ont emporté.

La station des 2 Alpes et son domaine skiable - Luka Leroy

"La station des 2 Alpes est heureuse d’accueillir ces futurs jeunes riders. Ils ne feront certes pas les JO de 2026 mais ils commenceront leur apprentissage aux 2 Alpes pour, qui sait, peut-être préparer les prochains !" s'enthousiasme Eric Bouchet, directeur de l’Office de Tourisme des 2 Alpes.

La station des 2 Alpes et le domaine skiable des 2 Alpes offrent donc aux enfants 22 ans de skipass sur leurs 30 premières années de vie. Ce qui représente un cadeau de 12 000 euros. Et ils pourront suivre gratuitement des cours de ski durant 2 ans !

Les jumeaux et leur maman se portent bien !

Les enfants et leur maman vont bien. Ils sont nés avec une semaine et demi d'avance et c'est ce qui leur a permis de remporter le cadeau des 2 Alpes. "Nous avions vu l'annonce des Deux Alpes sur internet, et on avait trouvé cela amusant, sans penser que ce serait nous qui serions sélectionnés ! " s'amuse Guillaume, le papa.

Leur père n'est pas skieur, lui c'est plutôt la voile, car la famille habite dans la Manche mais leur maman sait skier et pourra en profiter avec ses jumeaux ! "Pour l'instant, on va les laisser grandir encore un peu mais c'est promis, dès qu'ils auront l'âge, nous viendrons en vacances aux deux Alpes respirer le bon air de la montagne!" conclut Guillaume.