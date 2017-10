235 sportifs pour la deuxième édition du marathon des côtes du Rhône

La deuxième édition du marathon des Côtes du Rhône a rassemblée 235 courageux ce dimanche dans le Gard Rhodanien. Ils ont parcouru un peu plus de 42 kilomètres et ils ont surtout pu déguster de très bonnes bouteilles de vin.

3,2,1 Buvez ! ... ou plutôt courrez ! Le deuxième marathon des Côtes du Rhône a eu lieu ce dimanche dans le Gard rhodanien. 235 sportifs se sont élancés de Villeneuve-lès-Avignon pour un parcours de 42 kilomètres entre les vignes.

Mais la particularité la plus frappante de ce marathon c'est qu'on peut déguster du vin, des Côtes du Rhône a chaque point ravitaillement, qui sont en fait des caves et Edouard en profite bien.

Oh ben bien sur qu'on va prendre un petit verre. Dans marathon des Côtes du Rhône, il y a marathon et Côtes du Rhône, moi je suis plus Côtes du Rhône". Edouard