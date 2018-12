24 ans que Saint-Pierre-des-Nids n'avait pas connu ça : la naissance d'un bébé dans le village !

Saint-Pierre-des-Nids, France

Il est né le divin enfant ! Et le mot divin n'est pas de trop dans cette belle histoire mayennaise. Le 4 décembre 2018, à 18h30, les pompiers de Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne ont aidé une mère de famille à accoucher dans un véhicule de secours. Il faut croire que Gabyn était pressé de sortir du ventre de sa maman car les pompiers n'ont pas eu le temps de la transporter vers un centre hospitalier. Cette naissance est un grand événement pour ce village de l'ouest de la Mayenne car le dernier bébé né à Saint-Pierre-des-Nids remonte à l'année 1994, soit 24 longues années.

Du coup vendredi soir les pompiers ont offert des cadeaux à Gabyn et des fleurs à la maman dans le centre d'incendie et de secours de la commune, en présence du maire, des élus et de la conseillère départementale Christelle Auregan. Pour France Bleu Mayenne l'Adjudant-chef Pascal Bariller raconte l'intervention assez rare du 4 décembre dernier.

"C'est une première pour moi et mes collègues. Et j'ai commencé ma carrière il y a vingt ans. Sur la feuille d'intervention ce jour-là, quand on a lu qu'une femme était sur le point d'accoucher, l'adrénaline est montée sérieusement (rires). On ne sait pas à cet instant si ça va bien se passer ou pas. Moi je suis père de deux enfants, j'ai eu l'occasion de couper les cordons des deux, mais là c'est autre chose. C'est beau de donner la vie !" - L'Adjudant-chef Pascal Bariller

Hasard de la vie, ou véritable signe du destin (chacun jugera) : le petit Gabyn est né le jour de la Sainte-Barbe, jour de la fête ... des pompiers.