24 Heures du Mans : ces Anglais ont quitté le camping en bus rouge à étage

Les 24 Heures se sont finies dimanche avec la victoire de Ferrari sur les circuits mais dans les campings, certains ont joué les prolongations lundi. Pour Edward et sa dizaine d'amis, une journée entière a été nécessaire pour ranger leur installation avant de reprendre la route dans leur bus pour rentrer à Brighton, dans le sud de l'Angleterre.

Un écran, un bar... et même un lave-vaisselle !

"Il y avait un bar, une connexion satellite pour regarder la course sur un écran dans une grande tente militaire, décrit le campeur anglais, s'accordant une pause sous une chaleur caniculaire. Ici, vous voyez une cuisine, on a même un lave-vaisselle ! On a tout simplement pris notre maison avec nous..."

Les amis anglais se sont mis sur leur 31 pour un dîner au camping des 24 heures. - Edward Isaacs

Le rangement tourne au casse-tête pour tout faire tenir dans leur bus londonien, rouge, à étage. "Cette année, on a fêté le centenaire des 24 heures... et le 60ᵉ anniversaire du bus !", s'amuse Edward. Ce bus a bel et bien circulé dans les rues de Londres, et son numéro est encore inscrit à l'avant. Les amis anglais font chaque année la route, depuis 2005, de Brighton au Mans avec ce bus.

Des couettes pour le SAMU social

Cette fois, l'engin a tapé dans l'œil du directeur général de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui l'a aperçu sur les plans filmés depuis les hélicoptères. "Il est venu avec son assistante pour nous serrer la main, il avait l'air très impressionné et nous a dit qu'il reviendrait l'année prochaine ! C'était une façon de finir en beauté cette semaine", se souvient Edward.

Stéphane Darracq (à gauche), le directeur général de l'ACO, est venu les saluer. - Edward Isaacs

Si ce groupe d'Anglais est reparti du camping avec tout son matériel, ce n'est pas le cas des voisins qui y ont laissé un barbecue, un frigo et de nombreuses chaises de camping. "Les Anglais sont paresseux, souffle Edward. Ils pensent que ce sont aux autres de ranger, car ils ont payé pour le camping, je ne suis pas d'accord avec eux". Mais il le reconnait, cette année, la situation s'est améliorée. "C'est simple : il y a moins d'Anglais et davantage de familles françaises, qui sont plus civilisées que les jeunes Anglais", avance Timothée, un autre campeur anglais, qui fréquente les 24 Heures depuis plus de 30 ans.

Si le camping parait plus propre cette année, cela s'explique aussi par le travail des équipes de sécurité qui ont déblayé des tonnelles, avant l'ouverture du site au grand public. De son côté, le SAMU social a également récupéré des sacs de couchage et des couettes dans deux campings de sponsors, dont celui de Ferrari.