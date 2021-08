24 heures du Mans : de nouvelles couleurs pour l'entrée principale du circuit

L'organisateur des 24 heures du Mans dévoile sur Facebook une photo de l'entrée principale du circuit parée de nouvelles couleurs. A découvrir grandeur nature lors de l'édition 2021 de la mythique course d'endurance automobile, les 21 et 22 août prochains.

Une dominante de bleu, et une nouvelle formulation "à l'anglaise" qui ne laisse pas les internautes indifférents : l'entrée principale du circuit des 24 heures du Mans a changé de couleur. Exit l'orange et le bleu marine, place à une dominante de bleu roi avec des touches de rouge, selon la photo publiée ce lundi sur la page Facebook officielle de la plus grande course d'endurance automobile au monde, dont l'édition 2021 va se dérouler les 21 et 22 août prochains.

Si ce choix de couleurs séduit plutôt les internautes, dont beaucoup font le parallèle avec celles d'Alpine, certains commentaires regrettent que l'entrée n'arbore plus les mots "Circuit des 24 heures du Mans" mais "Circuit des 24h Le Mans". Une formulation plus "internationale" qui chagrine quelques habitués.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix