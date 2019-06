24 heures du Mans : la traditionnelle cérémonie des empreintes n'aura pas lieu ce lundi soir !

Le Mans, France

C'est pourtant une tradition depuis 1991 et un rendez-vous pour certains fans d'automobile : chaque lundi précédent l'épreuve des 24 heures du Mans, à 18h, les vainqueurs de l'édition précédente posent leurs empreintes sur une plaque de bronze, sur la place Saint-Nicolas au Mans (Sarthe), à la manière du Walk of Fame d'Hollywood pour les personnalités du cinéma : cette année, les vainqueurs de 2018 avec Toyota Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso étaient donc annoncés ce lundi 10 juin. Un rendez-vous pris et encore annoncé quelques heures plus tôt dans les programmes officiels, notamment sur le site internet de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur des 24 heures du Mans. Pourtant, d'après nos informations, il n'aura pas lieu ce lundi soir.

"Au programme du lundi 10 juin 2019", la cérémonie était encore prévue quelques heures avant sa tenue ! Elle a pourtant été faite la veille. - Capture d'écran sur le site de l'ACO

Cérémonie avancée pour cause travaux

En vérité, la cérémonie a été anticipée la veille, le dimanche 9 juin, pendant le pesage, place de la République. Selon Bernard Warain, créateur de cette institution il y a 28 ans, tout cela est dû aux importants travaux dans le centre-ville du Mans, et notamment dans le quartier Saint-Nicolas. Une information qui aura peut-être échappé à des amateurs et amatrices de cette cérémonie, qui réunit les champions de l'année précédente ! En effet, elle n'a semble-t-il été annoncée par aucun organe officiel.

Les moulures des empreintes (plus d'une quarantaine de plaques) ont été retirées l'an dernier pour éviter leur dégradation. Les travaux sont prévus jusqu'en 2024.