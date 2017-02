24 heures sans internet dans le centre de Bordeaux : retour sur une panne géante

La panne aura duré 24 heures. 24 heures sans internet et quel que soit l'opérateur dans le centre de Bordeaux. Pendant ce temps là particuliers et professionnels ont du vivre sans connexions et parfois sans télévision, ni téléphone. La galère !

La panne avait débuté mardi après-midi et il aura fallu attendre ce mercredi 18H pour que le réseau soit rétabli. La fibre avait été touchée lors de travaux dans le centre ville de Bordeaux. Tous les opérateurs ont été affectés par cette panne géante. Et ce sont plusieurs milliers de clients qui se sont retrouvés sans internet.

Impossible de vivre sans internet.

Que l'on soit particulier ou professionnel il devient très difficile voire impossible de vivre sans internet. Des habitants du centre ville, qui disposent d'une box internet, ont été privés de télévision et de téléphone et impossible pour eux de surfer sur le web.

Sans télévision, ni internet on s'est ennuyé. Robert, habitant près de la place Gambetta

Dans les appart-hotels Adagio, il a fallu calmer la colère de certains hommes d'affaires qui ne pouvaient plus travailler.

J'ai 111 clients qui ne peuvent pas travailler; c'est un très gros souci. Pour un établissement comme nous en 4 étoiles, c'est difficile. Ludovic Mangény directeur adjoint de l'Hôtel Adagio

Quant à Marine une restauratrice, impossible ce mercredi de faire payer ses clients en carte bleue. Mais en début de soirée, elle avait le sourire car son activité normale allait pouvoir reprendre.