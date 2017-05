24 illustrateurs imaginent "leur" affiche des 24 heures du Mans

Pour la deuxième année consécutive, 24 illustrateurs aux styles et aux univers très différents ont accepté d'imaginer des affiches de l'édition 2017 de la mythique course d'endurance auto. Elles seront visibles dans les rues du Mans en juin.

Comme en 2016, des affiches originales et colorées seront bientôt installées dans les rues du Mans à l'occasion des 24 heures : 24 illustrateurs ont imaginé "leur" affiche de l'édition 2017 de la course, en plus de l'affiche officielle. Dévoilées sur les réseaux sociaux ce 24 mai à 15H, autrement dit à 24 jours pile du départ de l'épreuve, elles posent un regard neuf et plutôt poétique sur les 24 heures du Mans. Vous pouvez en découvrir six dans ce diaporama.

A voir en juin dans les rues du Mans et aux Jacobins

Les œuvres rappellent les affiches de cinéma des années 1920 à 1960. Pour l'artiste manceau Hubert Poirot-Bourdain, il fallait se démarquer du style de l'affiche officielle : "Même si chaque illustrateur a son style, le point commun c'est qu'on sent les références des grands affichistes comme Savignac. C'est aussi un moyen de toucher tout type de public, l'illustration parle à toutes les générations". Les affiches seront visibles du 7 au 20 juin dans les rues du Mans, sur les panneaux publicitaires JC Decaux ; une exposition réunissant les 24 créations sera également proposée dans la galerie du centre commercial des Jacobins à partir du 10 juin.

Les artistes ont travaillé avec le soutien de l'Automobile club de l'Ouest. Une séance de dédicaces est prévue le 16 juin, lors de la grande parade des pilotes.