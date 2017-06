24H du Mans 2017 : Suivez la Parade des Pilotes sur France Bleu Maine

C'est une tradition. Avant le début de la course demain à 15H, les 180 pilotes engagés vont défiler dans les rues du centre-ville du Mans. France Bleu Maine vous fait vivre en direct la Parade des Pilotes qui partira place des Jacobins aux alentours de 17H30?

18H26 : Bixente Lizarazu, ancien champion du monde en 1998. " Je suis ici au Mans car je réalise un documentaire sur Fabien Barthez, le pilote automobile. je l'ai suivi depuis plusieurs semaines Un documentaire de 26 minutes qui va passer sur l'Equipe 21".

18H20 : Le docteur Wolfgang Ulrich, patron d'Audi sport, qui a gagné 13 fois aux 24 H du Mans. Audi absent cette année. " C'est la première fois que je viens en spectateur. C'est très spécial, je sens vraiment l'esprit de la course. Ce week-end je vais respirer toute cette atmosphère. Je n'ai jamais visité le circuit par exemple. J'étais ce matin avec les commissaires, c'est vraiment intéressant. Cette performance de Toyota et de Kobayashi (qui signé hier aux essais le tour le plus rapide de l'histoire des 24H du Mans) est vraiment très impressionnante".

LMP2 : Nicolas Prost, pilote de la Vaillante Rebellion n°31 : "La Parade, ca fait parti de la semaine de la course, on y est habitué mais on est toujours étonné chaque année de voir autant d'engouement. Les essais se sont bien passés mais tout peut arriver en 24H"

18H15 : comme un air de 1998

18H10 : Romain Dumas : double vainqueur des 24H du Mans, tenant du titre avec Porsche, engagé cette année avec l'Alpine A470 : "C'est toujours un plaisir d'être ici au Mans malgré la chaleur. J'ai gagné avec Porsche en LMP1 l'an passé, Alpine a gagné en LMP2 l'an passé, comme on dit :jamais deux sans trois".

une parade des pilotes pour tout public © Radio France - yann lastennet

17H40 : Gérard Holtz au micro de France Bleu Maine : "*C'est la première fois que je participe à la parade. Confidence pour confidence, Indianapolis c'est fort, Monaco c'est fort, les 24H du Mans c'est encore au dessus. J'ai fait les 24H du Mans vélo, j'ai fait les 24H du Mans Karting, si un jour je pouvais faire les 24H du Mans auto, ce serait formidable. Paul Newman l'a fait, il a terminé 2eme. Alors même à 70 ans, je peux aussi le faire"

17H00 : La parade attire chaque année près de 150 000 spectateurs venus du monde entier

Des supporters danois prêts pour la Parade © Radio France - yann lastennet

Le parcours est légerement modifié . Attention, contrairement à l'an dernier, le cortège ne passera pas par les rues du Cirque, Bruyère, des Arènes et de l'Etoile mais prendra directement l'avenue Pierre-Mendès France pour passer devant France Bleu Maine ! Attention, la ligne T2 du tramway ne circule pas entre les stations Jacobins et Préfecture. Les bus sont également déviés

17H15 : la Parade des Pilotes c'est aussi l'occasion de voir de très belles voitures

Des voitures de légendes © Radio France - yann lastennet

17H 30 : En attendant l'arrivée des pilotes, Quentin Lhuissier notre baladeur est en bonne compagnie

