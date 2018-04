Le Mans, France

C'est un peu la parade des pilotes des 24h auto mais version moto. Pas de défilé dans les rues du Mans mais une belle exposition des soixante bolides qui prendront le départ de cette 41e édition samedi à 15 heures. Des centaines de passionnés et de curieux ont pu admirer ces engins survitaminés qui peuvent atteindre 300 km/h sur le circuit. Mieux, les spectateurs ont pu prendre le temps de discuter avec les pilotes, forcément détendus avant les essais. " Mais cela ne va pas durer" explique Vincent Philippe, l'un des trois pilotes du Suzuki Endurance Racing Team (S.E.R.T.). " Là on voit le sourire sur le visage des pilotes mais vendredi soir, la veille de la course, ce sera différent. Moi je suis pour la communication. On en a besoin dans ce sport. Ok ! le spectacle est sur la piste. C'est bien mais il faut ouvrir le monde de l'endurance moto au grand public"

Vincent Philippe, pilote de la Suzuki n°2, 3 fois vainqueur des 24h du Mans Copier

Le public a pu approcher de près les pilotes et les photographier comme ceux de l'équipe Suzuki © Radio France - yann lastennet

" Pour moi c'est une très très bonne idée" renchérit Gilles Stafler, le patron de l'écurie SRC Kawazaki (5 fois vainqueur des 24h). " Cela permet aux gens de se rencontrer, les initiés avec les non initiés et puis sur un circuit, un pilote est difficilement abordable car il est concentré sur le travail qu'on lui demande. Mais là c'est très bien, c'est très convivial. En plus on a une journée splendide, la cathédrale derrière que j'avais jamais vu. Non c'est très bien !"

Gilles Stafler, le team manager du SRC Kawazaki, 5 fois vainqueur des 24H Copier

C'est le plus beau jour de ma vie

Photos, selfies, dédicaces, le public est ravi comme Frédéric qui est venu spécialement de Vendôme avec sa fille et sa nièce. "Elles sont fans de moto comme moi. L'une pour Yamaha, l'autre pour Suzuki. On repart ce soir et moi je reviens vendredi en moto après le boulot pour voir la course. Ce qui est bien, c'est que les pilotes sont très accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas sur le circuit". Perruque bleue sur la tête, Thérèse est une figure connue des paddocks. "Je ne rate pas une course au Mans" clame-t-elle devant les pilotes de la Yamaha 94, ses chouchous. "Les courses, ce sont des moments inoubliables, les plus beaux moments de ma vie !"

Thérèse et sa perruque bleue sont bien connues dans les paddocks. Cette mancelle ne manque pas une course et elle sait se faire remarquer © Radio France - yann lastennet

des centaines de spectateurs ont pu approcher les pilotes et les motos Copier

La séance se conclut par une photo de groupe des 180 pilotes engagés devant la cathédrale du Mans. Un moment unique pour Mike Di Meglio, tenant du titre avec la Yamaha 94. " C'est vraiment sympa d'être là avec le public. C'est une première, une bonne idée pour fêter les 40 ans de la course".