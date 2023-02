24h du Mans : on a retrouvé la tombe d'André Lagache, premier vainqueur de la course en 1923

Un grand champion des 24h du Mans repose dans le cimetière communal de Pantin. Personne ne le savait, en témoigne la chapelle noirci par le temps où a été enterré André Lagache en 1938, sans aucune mention de la mythique course. Le pilote en a pourtant remporté la première édition. Un retraité de l'Essonne est parvenu à retrouver sa trace. France Bleu Maine vous raconte son enquête marathon à l'occasion du Centenaire des 24h du Mans .

Des dizaines d'archives de cimetières passées au crible

André Lagache, au côté de René Léonard, gagne les premiers 24h du Mans en 1923 chez l'écurie "Chenard et Walcker". Le pilote participe "a d'autres épreuves sportives au début des années 20", décrit Francis Piquera, ancien responsable du Musée des 24h du Mans, il a participé trois fois à la course, et a remporté la Coupe Georges Boillot à Boulogne-sur-Mer." L'ingénieur se lance ensuite dans la construction de tracteurs FAR, un engin à trois roues, très utilisés dans les gares pour décharger les trains. André Lagache en fait une démonstration pour l'armée le 2 aout 1938, à Satory, à Versailles, mais l'engin "s'est retourné contre lui et il est mort à 53 ans", décrit l'historien.

André Lagache (à droite) après avoir remporté la Coupe Boillot à Boulogne-sur-Mer en © Maxppp - Bibliothèque nationale de France/Maxppp

C'est là que les recherches d'un retraité de l'Essonne, passionné de courses automobiles, commencent. Le Centenaire des 24h du Mans arrive, et Guy Decoulonvillers veut marquer le coup : retrouver la tombe du premier pilote à avoir remporté la course d'endurance de légende. Une simple formalité à priori, qui devient vite un casse tête. "Il n'y avait aucune mention d'une inhumation de ce monsieur", souffle le retraité, qui oriente son enquête vers Pantin, ville où est né André Lagache. "J'ai demandé au cimetière communal, et ils m'ont répondu : "Non on n'a pas, on a un Lagache, mais ça ne correspond pas aux dates, ni même au prénom que vous me citez."

Guy Decoulonvillers fait alors une croix sur Pantin et s'oriente vers l'épouse du pilote. Il épluche des dizaines de registres et d'archives de cimetières parisiens. Appelle au hasard des "Lagache" trouvés dans l'annuaire, demande s'ils ont dans la famille un pilote de course, mais le nom est populaire en France, ce qui multiplie les fausses pistes. Après un an et demi d'enquête, il totalise une centaine d'appels téléphoniques passés, mais toujours rien...

"Elle me dit : J'ai trouvé la tombe d'André Lagache !"

C'est alors qu'un message vocal laissé au cercle généalogique de Versailles porte ses fruits. Une des membres le rappelle. "Vous pouvez me rappeler, j'ai trouvé la tombe d'André Lagache !", lance Nicole Dréneau. "Elle me dit qu'il est dans le cimetière communal de Pantin", se rappelle Guy Decoulonvillers, qui lui rétorque : "Mais non... Elle me dit que si, qu'elle a trouvé un journal qui mentionne le lieu d'inhumation de ce champion automobile."

Capture d'écran de la rubrique "Nécrologie" du journal L'intransigeant du 5 aout 1938, page 2. - Bibliothéque Nationale Française, Gallica

La passionnée de généalogie fait ici référence au journal L'Intransigeant du 5 aout 1938, (page 2) , qui mentionne bien dans sa rubrique nécrologie la mort par accident d'André Lagache et annonce : "Les obsèques [...] auront lieu en l'église de Pantin. Inhumation au cimetière de Pantin. Le présent avis tient lieu d'invitation." La première piste de Guy Decoulonvillers était donc la bonne.

Vers une plaque commémorative ?

Nous avons alors contacté le cimetière en question, qui nous confirme la présence d'André Lagache dans ses registres (voir ci-dessous). "Je vous l'avoue que je n'étais pas au courant qu'une telle personnalité était inhumé au sein de notre cimetière", réagit par mail Théophane Salier, référent des lieux*.* Le pilote est enterré au côté de son père, Edouard et sa mère Laure Garnier, ainsi que huit autres défunts.

Registre des inhumations du cimetière communal de Pantin, qui mentionne "Lagache André, 53 ans, Versailles, 2 août 1938". - Archives municipales de Pantin - 817W51

Nous avons réussi à nous procurer des photos de la stèle pour confirmer la présence d'André Lagache, mais sans l'accord de la famille il nous est impossible de les publier dans cet article. "Il faudra d'abord demander l'accord des héritiers du concessionnaire, Monsieur LAGACHE Edouard. Malheureusement nous n'avons aucune trace de potentiel ayant-droit pour cette sépulture", précise Théophane Salier. Pour la décrire rapidement, il s'agit d'une chapelle en pierre ornée d'une décoration avec une couronne et de deux feuilles de palmier. On y lit "Famille Lagache", puis deux portes, rongées par la rouille, sont entrouvertes, derrière lesquelles on devine la stèle.

Aucune plaque commémorative ne fait mention de la présence d'un champion automobile. Guy Decoulonvillers souhaiterait demander l'installation d'une plaque commémorative. Le cimetière rappelle qu'il faudrait évidemment l'accord de la famille.