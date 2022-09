25 000 personnes assistent à la course Red Bull de caisses à savon à Toulouse

25 000 personnes se sont massés en ce dimanche ensoleillé sur la colline de Pech David, au sud de Toulouse, pour assister à une course de caisses à savon organisée par Red Bull, marque de boisson énergisante et sponsor de sportifs et d'événements.

C'était la cinquième édition de course de descente en caisse à savon qu'organisait Red Bull en France, et la première à Toulouse. De très nombreux spectateurs étaient au rendez-vous ce dimanche après-midi, sur la colline de Pech David, au sud de Toulouse. Une organisation même un peu débordée par moment par la foule. Au total, 49 équipages ont dévalé une pente de 530 mètres de long. 40 équipages composés de pilotes et de copilotes venus de toute la France et neuf équipages VIP (dont un équipage du Stade Toulousain).

Les 25 000 spectateurs avaient entendus parler de l'événement sur les réseaux sociaux et à la télévision, sur une chaîne de sport qui diffuse des courses de caisses à savon. Des écrans géants permettaient de suivre l'événement à ceux qui n'ont pas pu accéder aux bords de la course.

Le public Copier

Les enfants pouvaient essayer les chars et prendre des photos avant le départ des courses © Radio France - Marion Chantreau

Des familles, des curieux, des passionnés étaient présents pour admirer les caisses conçues et décorées avec imagination. Le décor comptait dans la note finale du jury. Des caisses composés grâce au recyclage de vélos, mobylettes, poussettes, tondeuses....Des embarcations loufoques, comme celle d'un équipage marseillais en forme de boîte de sardines. A bord, un pilote et un copilote, bien protégés avec casques, gants, genouillères...Le poids à vide de la caisse doit être inférieur à 80 kg , aucune source d’énergie n’est autorisée.

Clémence et Lino décrivent leurs bolides Copier

La caisse à savon "Mars Attacks" conçus par des collègues d'un cabinet d'architecte © Radio France - Marion Chantreau

Le parcours, de quatre mètres de large, était semé d'embuches : des marches, un double dos d'âne, et un gros virage à 180 degrés, il fallait aussi passer entre des poteaux de rugby. Un jury a départagé les participants (dans lequel se trouvaient les rappeurs toulousains Bigflo et Oli, l'ex-champion de ski Luc Alphand, le pilote de rallye Sébastien Ogier entre autres.)