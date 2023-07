25 ans de la Coupe du Monde 98 : des Mayennais sur le plateau de l'émission Téléfoot le matin de la finale

Il y a 25 ans, jour pour jour, le 12 juillet 1998, l'équipe de France de football est sacrée championne du monde de football. Une victoire 3-0 en finale contre le Brésil avec le fameux "et 1 et 2 et 3-0" ainsi que la vague de joie sur les Champs-Élysées à Paris. Tout le monde a forcément en tête ce qu'il faisait ce jour-là. Certains s'en souviennent en tout cas comme si c'était hier. Des jeunes footballeurs de l'Ancienne de Château-Gontier dans le Sud-Mayenne ainsi que des dirigeants du club ont participé le matin même de la finale à l'émission Téléfoot, diffusée sur TF1. Un moment gravé dans la mémoire, d'autant que ce n'était pas du tout prévu.

ⓘ Publicité

Une équipe de jeunes se désite au dernier moment

Derrière les présentateurs installés en plateau, Thierry Roland, Jean-Michel Larqué ou encore Guy Roux notamment, une dizaine de joueurs et dirigeants de l'Ancienne de Château-Gontier sont dans le public. Olivier Brault, un des coachs à l'époque, est présent et il se souvient que c'est un peu une coïncidence s'ils se retrouvent tous sur le plateau. "Fin juin, on a appris qu'il y avait une place qui se libérait, un club ne voulait plus participer à l'émission", se remémore-t-il au micro de France Bleu Mayenne, "alors on a foncé, on a demandé au président de l'époque d'organiser ça et on a pris la route". Ils partent donc en minibus et rejoignent Paris.

Ils arrivent le matin dans les studios de TF1 avec leurs maillots sur le dos et grimés aux couleurs de la France. Et 25 ans après, l'entraîneur s'en souvient comme si c'était hier. "On est marqué déjà par cette Coupe du Monde 98 parce qu'on est en finale et que l'on gagne contre une grande équipe du Brésil, mais le fait d'être allé à Paris, ça nous a mis un petit truc en plus", raconte Olivier.

La photo dans les toilettes

Parmi les jeunes dans le public, Maxime Remoue, 11 ans à l'époque, a encore la chair de poule en repensant à ce moment. "Je ne sais même plus comment j'ai réagi parce que j'étais petit, mais la France était en finale face au Brésil, pour nous c'était juste mémorable", dit-il, "j'en ai encore des frissons rien que d'en parler". Ils prennent tous une photo avec Guy Roux et les commentateurs de la finale. Quelque temps plus tard, Maxime décide d'imprimer le cliché et de le donner à ses coéquipiers de l'époque, à l'émission avec lui. "Je sais que je l'ai offert à mon pote Anthony qui est jockey aujourd'hui, il l'a mis dans ses toilettes", sourit Maxime, "c'est tellement une chance inouïe, demain si mon fils fait du foot et qu'il peut connaître ces émotions-là, ce serait fou, même pas qu'à mon fils, je le souhaite à plein d'autres gens".

Alors, même s'ils n'ont pas trop de souvenirs du match, des trois buts et de cette première Coupe du monde glanée, tous ont dû faire la fête quelques années plus tard en repensant à ce moment privilégié. Ce dimanche 12 juillet 1998, on le rappelle, Zinédine Zidane inscrit un doublé de la tête et Emmanuel Petit marque le dernier but en toute fin de match.

Olivier Brault, ancien éducateur à l'Ancienne de Château-Gontier, se souvient encore très bien 25 ans après de l'émission de Téléfoot du 12 juillet 1998. © Radio France - Alexandre Frémont