Cette année encore Montpellier poursuit son opération d'éco pâturage dans certains parcs de la ville. A cette occasion une transhumance est organisée. Ce samedi entre Grammont et le bassin Jacques Coeur près de la mairie c'est une vraie ménagerie qui a déboulé: 250 moutons, 20 chèvres, 2 poneys, 2 ânes, un cheval et un alpaga.

Le troupeau entourés de chiens qui se déplace au pied des immeubles, c'est un spectacle à peine croyable pour les dizaines de curieux présents.

On est la 7ème ville de France et on arrive à avoir une transhumance à 20 minutes de la Comédie