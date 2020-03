3 millions d'euros gagnés au loto par un habitant de l'Indre !

Le 29 février est déjà par nature un jour exceptionnel dans le calendrier. Pour cet habitant de l'Indre, le samedi 29 février 2020 le sera encore plus. Il a trouvé les six bons numéros du tirage du loto et empoche donc 3 millions d'euros, comme l'ont repéré nos confrères de La Nouvelle République. Une coquette somme que le joueur a un mois pour réclamer auprès de La Française des Jeux.

On ne sait pas où vit ce chanceux joueur de l'Indre. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit du deuxième plus gros gain jamais remporté dans le département. 3 436 348 euros avait été gagné à Issoudun le 21 août 1999. Trois des cinq plus gros pactoles remportés dans l'Indre ont d'ailleurs été validés à Issoudun.