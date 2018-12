Trente ans après la fermeture de la mine, la machine d’extraction du charbon est remise en service à Oignies

C'est à Oignies que s'est achevée l'épopée du charbon dans la région, le 20 décembre 1990. Aujourd'hui le 9/9 bis d'Oignies est devenu un pôle cultuel et pour la 6ème édition du festival des Fugues Sonores la machine d'extraction va reprendre du service.

Oignies, France

Ils se sont battus pendant des années pour sauver à la fois le site et la machine d'extraction qui pouvait encore tourner. Une poignée d'anciens mineurs réunis au sein d'une association et qui se sont relayés au chevet de la vieille dame pour ralentir au maximum son vieillissement.

Grâce à la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin (CAHC) leur rêve devient réalité. Non seulement le puits de mine a repris vie pour devenir un pôle culturel dédié aux arts de la musique, mais la fameuse machine d'extraction va pouvoir tourner à nouveau le temps du festival des Fugues Sonores. Un festival de concerts, de spectacles et de mise en lumière autour du thème des machines.

La machine d'extraction assurait la descente et la remontée de la cage qui transportait les hommes et le matériel © Radio France - Claire Mesureur

"Quand on avait 75 ou 80 mineurs à faire descendre, se souvient Roger Khelifi, on n'avait pas droit à l'erreur"! Alors aujourd'hui bien sûr il n'est plus question de faire descendre qui que ce soit, mais comme il y a bientôt 30 ans, la machine va à nouveau faire tourner les mollettes du chevalement.

Des visites exceptionnelles à l'occasion du festival ces 7 et 8 décembre, mais peut-être que d'autres occasions se présenteront comme les journées du patrimoine ou des parcours de découverte organisés pour ne pas oublier le fonctionnement d'un puits de mine.