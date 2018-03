Quatre joueurs de l'OGC Nice ont lancé un défi aux enfants de moins de 12 ans ce jeudi après-midi. Aux Arènes de Cimiez à Nice, Saint-Maximin, Cardinale, Sacko et Marlon ont défié les pichouns dans des petits matches de football improvisés. Une vraie réussite en pleine vacances scolaires.

Nice, France

Aiglons vs Pichouns : épisode 1. Quatre footballeurs de l'OGC Nice ont donné rendez-vous aux enfants ce jeudi après-midi sous le soleil, au jardin des arènes de Cimiez à Nice. Un défi qui a rencontré un vrai succès ! Plus de 300 enfants sont venus défier Allan Saint-Maximin, Yoan Cardinale, Ishan Sacko et Marlon.

Des petits matches de football ont été organisés, un peu déséquilibrés... sept pichouns face à deux aiglons ! Les gamins et leurs parents avaient le sourire. Les pros du Gym ont apprécié le moment et ont répondu aux diverses sollicitations des enfants (autographes). L'OGC Nice a prévu d'organiser de nouvelles rencontres d'ici la fin de saison, dans d'autres endroits de la ville.

Les Aiglons défient les Pichouns !

