300 euros d'amende pour avoir pris un sentier interdit à VTT dans le Haut-Rhin

Attention si vous avez prévu une sortie en VTT en ce long week-end du 11 novembre : deux vététistes ont été condamnés le jeudi 10 novembre par le tribunal de police de Colmar à 300 euros d'amende chacun.

En octobre 2021, ils avaient emprunté des chemins non autorisés aux VTT à Wettolsheim dans le massif vosgien. Plusieurs sentiers sont interdits aux cyclistes dans ces montagnes. La question est régulièrement au coeur de polémiques. Ainsi à l'été 2021, le club vosgien avait lancé une expérimentation sur des sentiers partagés , entre randonneurs et vététistes à Saint-Amarin, provoquant une levée de bouclier, et une pétition lancée par SOS massif des Vosges.

Quant aux vététistes, ils ont déjà été visés à plusieurs reprises par des actions malveillantes, avec des pièges en forêt, des clous ou même des pieux. Mais globalement la cohabitation se passe bien soulignait la "communauté VTT du Massif des Vosges" à l'automne 2021.