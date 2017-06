300 kg de cerises récoltées en plein centre-ville de Metz

Le restaurant A la Ville de Lyon, en plein centre de Metz, a récolté pendant trois jours près de 300 kg de cerises dans la cour. Le chef cuisinier Georges Viklovszki les vend à prix bradé (2 euros le kilo). Une opération qu'il mène depuis une dizaine d'années et qui fait des heureux.

Difficile à croire si vous n'êtes pas passé devant mais on trouve de très bonnes cerises et pas chères en plein centre-ville de Metz. Elles sont vendues une fois par an par le patron du restaurant "A La ville de Lyon", pour 2 euros le kilo. Un grand cerisier trône dans la cour du restaurant et depuis une dizaine d'années, le chef cuisinier invite famille et amis à ramasser les centaines de kilos de cerises que produit l'arbre. La récolte s'est achevée lundi soir, elle a duré les 3 jours du week-end de Pentecôte et tout est parti.

Georges Viklovszki, le chef cuisinier du restaurant A la Ville de Lyon, dans sa cour avec son cerisier © Radio France - Cathy Vaxelaire

L'arbre très productif a donné près de 300 kg de cerises cette année, des cerises bien jaunes, et bien appréciées des habitants du quartier et des touristes. Le patron du restaurant Georges Viklov-szki vend ses cerises à petit prix, histoire de couvrir les frais de location d'une nacelle pour atteindre les plus hautes branches. Il évoque surtout un moment de "convivialité et de partage". Et le chef cuisinier offre aussi un repas aux amis et à la famille qui l'aident à ramasser ses cerises. En dessert, c'est clafoutis pour tous!