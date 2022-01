31 décembre : une personne se perd dans une catiche, la ville de Lille envisage de porter plainte

Les pompiers sont intervenus pour un sauvetage pas comme les autres, la nuit de la Saint-Sylvestre. Une personne s'est perdue dans une galerie souterraine de la métropole lilloise, une catiche, du côté d'Hellemmes, aux environs de 4h30.

Accès strictement interdit

Au total, trois "cataphiles", du nom de ces adeptes de l'exploration sous-terraine, ont été remontés à la surface par les pompiers et pris en charge par la police. La ville de Lille dénonce un comportement "inacceptable", l'accès aux catiches étant strictement interdit. En raison des risques d'effondrement, du possible manque d'oxygène, et de la protection des chauves-souris qui y hibernent, seuls le service commun des carrières souterraines de la MEL et le Groupe de recherche et d’évacuation en milieu souterrain ont le droit d'y entrer. La ville se réserve donc le droit de déposer une plainte.