32 millions d'euros à l'Euromillions : le gagnant a validé son ticket à Toulouse

L'heureux gagnant des 32 millions d'euros de l'Euromillions du 28 mai dernier est allé chercher son chèque à la Française des Jeux. On savait qu'il avait valider son billet en Haute-Garonne. On sait désormais, via nos confrères du Parisien, qu'il l'a validé chez un marchand de journaux toulousain.