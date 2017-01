330 appels enregistrés au 18 de l’Yonne dans la nuit du réveillon pour souhaiter une bonne année aux pompiers !

Le téléphone n’a pas arrêté de sonner chez les pompiers de l’Yonne dans la nuit du réveillon. Mais ils ne sont partis en intervention qu’une cinquantaine de fois, pour des secours classiques. Le reste des appels, c’était pour leur souhaiter une bonne année 2017.

C’est toujours la crainte le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre : que les appels au 18 soit des accidents graves, des incendies importants et que la fête du nouvel an soit gâchée. Pour ce passage de 2016 à 2017 dans l’Yonne, entre 20h et 06h du matin, 330 appels ont été enregistrés au standard du centre d’appel et de secours d’Auxerre.

Des centaines d’appels … de bonne année simplement !

Mais ces 330 appels au 18 ou au 112 n’ont nécessité "que" 51 interventions réelles des pompiers de l’Yonne. 33 pour des secours à personnes mais sans gravité, 3 pour des feux de cheminée vite maîtrisés et le reste pour des dégagements de chaussée (arbres sur la route, etc.). Les autres appels n’ont duré que quelques secondes. Le temps, en fait, de souhaiter une très belle année 2017 aux pompiers qui veillent sur nous toute l’année.

Le réveillon chez les pompiers de l'Yonne. Reportage d'Elisa Brinai.

5 secondes pour présenter ses vœux, pas plus

Un geste touchant pour les pompiers mais qui ne doit pas durer trop longtemps quand même explique le Lieutenant Fournier : "C’est gentil de leur part mais il faut qu’ils pensent que quand ils composent le 18, ils tombent sur une ligne d’urgence et parfois il y a peut-être des appels d’urgence qui va tarder à aboutir parce qu’on est au téléphone à présenter nos vœux. On doit donc rester très brefs."

Lieutenant Fournier : "C'est très gentil à eux mais on doit être brefs."

200 pompiers d’alerte dans les casernes de l’Yonne

Pour ce soir de la Saint-Sylvestre, 200 pompiers étaient présents, prêts à partir, dans les casernes du département. Et 900 autres étaient mobilisables en cas de besoin. Être sapeur-pompier "c’est aussi savoir se sacrifier et savoir rester au travail dans des périodes de fêtes. Nos familles le comprennent bien, nos épouses nous ont choisis pour ça."