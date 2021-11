35 sportifs courent en slip à Nébian

Ce dimanche 28 octobre 2021, dans le cadre du Trail de Nébian (Hérault), 35 personnes ont participé à la Slip Race, la course en slip. En petite tenue et sous une température hivernale, les coureurs ont parcouru 3.4 kilomètres. Ils racontent comment ils ont survécu...

La deuxième édition de la course en slip, organisée dans le cadre du Trail de Nébian (Hérault), a réuni 35 personnes, ce dimanche 28 octobre 2021. Les hommes devaient courir en slip, les femmes en slip et en brassière : personne n'a triché! Tous ont réalisé la boucle de 3.4 kilomètres, de 100 mètres de dénivelé positif, avec 3 degrés au thermomètre. Reportage dans les coulisses de cette épreuve, créée par Adrien Igounet, professeur d'EPS qui habite à Nébian...

Slip éléphant et perruques

Les compétiteurs sont arrivés en bon uniforme, en baskets et petite tenue. "Je ne me suis pas vraiment préparé pour la course en slip, avoue Thomas, le premier à arriver, en slip bleu marine. La dernière fois que j'ai couru en slip, c'était l'année dernière. Mais tout se joue au mental, juge-t-il en remettant une polaire, pour les 10 dernières minutes avant le départ.

35 personnes ont participé à cette seconde édition de la course en slip © Radio France - Clara GUICHON

À côté, Michel, Thibaut, Pierre et Kevin sont prêts à en découdre. "On se baigne dans l'eau froide depuis deux mois", confesse Pierre. "On s'est aussi laissé pousser les poils, ajoute Kevin, une perruque de longs cheveux gris sur la tête. Ça, c'est pour éviter qu'on nous reconnaisse..." La course démarre, les coureurs, tout en légèreté, s'élancent pour une ascension sur les hauteurs de la ville. L'effort réchauffe les corps!

À l'arrivée, Monika est tout sourire. "Honnêtement, on se met à oublier qu'on est dans cette tenue! En revanche, même si je suis habillée en mec, j'ai pas pu faire pipi comme eux... Ça ne suffit pas!" Puis c'est Kevin, celui à la perruque, qui arrive, après 20 minutes de course. "Bon, c'est dégueulasse comme temps, je pensais que j'allais gagner... Une analyse à chaud n'est jamais très pertinente, mais je pense qu'on a clairement souffert de l'hypothermie!"

Une partie d'entre eux ont ensuite participé à la dernière course du Trail, la course des jambons, avec un parcours de 13.5 kilomètres et 560 mètres de dénivelé positif. La veille, à 15h30, c'est la course de 100 kilomètres qui a été lancée. 36 coureurs ont participé. Ce dimanche matin, à 9h30, deux d'entre eux étaient toujours en train de courir...