VIDÉO - 3.600 km à pied avec son âne sur les pas de deux Poilus

Marc Charlier et son âne Lucky marchent 3600 km sur les pas de deux Poilus de la Grande Guerre

Sedan, France

Vous le croiserez peut-être au bord d'une route, dans son uniforme du 88e régiment d'infanterie de Mirande, marchant à côté de son âne Lucky. Marc Charlier est au beau milieu d'une marche de 3600 km.

Parti le 2 mai 2019 de Mirande, au lendemain de sa retraite, le jeune sexagénaire a eu l'idée de ce périple en lisant un livre sur l'histoire d'Anatole Castex et de Noël Descadeillas, deux soldats du 88 de Mirande, morts à Verdun et dont on a jamais retouvé le corps.

La terre natale de deux Poilus dans sa besace

Marc Charlier a retrouvé les arrières-petites-filles des deux Poilus qui lui ont confié un peu de terre du sol natal de leurs ancêtres. Le marcheur les transporte dans deux sacs de jute qu'il enterrera au bois de Vaux-Chapitre, près de Verdun, à l'endroit où les soldats sont tombés.

En chemin, Marc Charlier s'est arrêté dans des lieux de mémoire liés au 88e régiment d'infanterie : Roclincourt, Bertrix, Notre-Dame-de-Lorette, Ypres. Ce mardi 6 août, Marc Charlier et Lucky s'arrêtent à Sedan avant de repartir vers Verdun, de rejoindre l'Alsace jusqu'à la frontière suisse puis de regagner Mirande par le Puy-en-Velay.