4.500 km à vélo jusqu'à Kiev en Ukraine, le pari fou de ce médecin de Pornichet

Deux mois de périple pour relier Pornichet à Kiev, voilà le défi relevé par un médecin généraliste à la retraite de Pornichet. Karim Lounici, 70 ans, est parti seul, sur son vélo sans assistance électrique. Il est arrivé dans la capitale ukrainienne, Kiev, ce mercredi. Un périple relayé sur les réseaux sociaux récolter des fonds pour l'Ukraine. Une cagnotte en ligne est ouverte.

Karim Lounici à l'ambassade de France à Kiev, en Ukraine. - Karim Lounici

Quelques semaines après le début de la guerre contre la Russie au printemps 2022, Karim Lounici est déjà parti deux mois en Ukraine, à Lviv, pour y soigner la population. "Ce sont les enfants qui m'ont marqué le plus parce que ces pauvres enfants jouaient à construire des maisons. Ils s'amusaient et puis, tout de suite après, ils donnaient un coup de pied là-dedans, et ça s'affaissait. Et ils recommençaient. Ils voulaient raconter le drame qu'ils ont vécu, probablement", se souvient-il.

Du vélo avec un bras cassé

À son retour en France, le médecin à la retraite décide de monter un projet pour aider l'Ukraine : rouler 4.500 kilomètres à vélo jusqu'à Kiev, lui qui n'a jamais été un cycliste aguerri, plus habitué au vélo d'appartement. "Au départ, mon épouse n'était pas trop d'accord parce qu'elle disait que c'était fatigant, que j'étais âgé, 70 ans, etc. Comme tous mes autres amis d'ailleurs. Tout le monde ne croyait pas à ce projet", ajoute Karim Lounici.

Mais il s'entraîne et enfourche son vélo il y a maintenant plus de deux mois, début juin. Un périple difficile. Il se fracture même le bras, mais cela ne l'arrête pas. "J'ai fait des radios de contrôle à Cracovie, raconte le père de famille. Il y avait un déplacement. La radiologue m'a demandé d'aller tout de suite voir un chirurgien. Et il m'a dit en plaisantant, 'mais vous êtes fou'! J'ai dit 'maintenant c'est trop tard, je continue'! Et j'ai continué avec ma fracture. Le jeu en valait la chandelle. Vraiment!"

Générateurs électriques et matériel médical

Son objectif, récolter des fonds pour acheter du matériel médical et surtout une vingtaine de générateurs électriques dans ce pays en proie aux coupures de courant. Pour cela, Karim Lounici poste en ligne des photos de toutes ses étapes à vélo. 2.000 personnes suivent son aventure sur Facebook. Le père de famille reçoit des milliers de commentaires d'encouragements. Il se dit touché, mais les dons ne sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait : "J'aimerais bien que ces milliers de messages représentent des milliers d'euros".

La cagnotte en ligne de l'association de Karim Lounici est toujours ouverte. Le médecin compte rentrer à Pornichet fin août-début septembre.