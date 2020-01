40 ans après "Les Bronzés font du ski", une cuvée anniversaire élaborée dans le Gard

Chusclan, France

C'est Yves Rousset-Rouard, le producteur des "Bronzés font du ski" aujourd'hui propriétaire du Domaine de la Citadelle dans le Luberon qui a fait appel à la Maison Sinnae, un groupement de producteurs, installée à Chusclan pour élaborer une cuvée anniversaire à l'occasion des 40 ans du film. Philippe Amphoux, le directeur général a dit oui tout de suite : " On est féru du film, c'est notre génération. C'est dans les gènes de tous les gens. Yves Rousset-Rouard et ses oenologues savaient très bien ce qu'ils voulaient. Un produit festif, gourmand, qui symbolise la fête. Quelque chose de qualitatif, de léger et simple. On a choisi ensemble. On est parti sur quelque chose qui est plutôt sur le fruit, assez gourmand qui peut se boire assez facilement. "

Yves Amphoux, directeur général de Maison Sinnae Copier

Un vin à boire entre amis

Le résultat : un Côtes du Rhône rouge réalisé à partir d'un assemblage de Grenache, Syrah, Carignan et de Mourvèdre. "Le Grenache pour le côté très rond et très sucrant du produit. La Syrah pour la couleur et le côté épicé, le Mourvèdre qui amène le fruit et le Carignan qui va amener un peu de tanin et de structure en bouche. C'est un vin qui se boira très bien avec une fondue, une raclette ou une salade." Promis, pas de fil dentaire, ni de petites bêtes à l'intérieur !

La chanson du générique à scanner sur l'étiquette

L'originalité de cette cuvée, c'est aussi le QR code imprimé sur l'étiquette située derrière la bouteille. En le scannant, on peut entendre la chanson du générique " Just because of you" composée par Pierre Bachelet et chantée par Eric Filet. "Les nouvelles générations aiment l'instantanéité, la musique. Quand on entend la musique, on se rappelle du film et quand on pense au film, on pense à la musique, c'est très en lien."

Une bouteille connectée Copier

Cette cuvée spéciale est disponible en édition limitée dans les boutiques Maison Sinnae de Laudun et de Chusclan.