Jessy a commencé à décorer la maison de sa mère à Douchy les Mines, il y a 20 ans, et depuis il a converti sa femme Virginie. Tous les ans ils achètent de nouveaux éléments et ouvrent leur jardin et leur salon aux curieux. Leur maison a été rebaptisée le Las Vegas de Paillencourt.

400 guirlandes, plus de 300 père Noël, Jessy et Virginie continuent à décorer le Las Vegas de Paillencourt

La famille Noel dans le salon recouvert de père Noel, rennes, et autres ours

Paillencourt, France

Des guirlandes sur le toit, la façade, et même sur le sol et le pigeonnier de Monsieur, et la folie de Noël s'est aussi invitée dans le salon de Jessie et Virginie qui ont carrément transformé ce lieu de vie en espace de Noël avec leur collection de vieux barbus, de peluches, et automates.

Tous les ans ils achètent de nouveaux accessoires car Jessy veut toutes les nouveautés, mais maintenant qu'il est papa, Virginie le calme un peu, cette année par exemple il a pris la petite Licorne des neiges au lieu de la grande.

Le Las Vegas de Paillencourt c'est à voir tous les soirs de 17h à 20h, rue Lannoy jusqu'au 2 janvier, et à suivre sur la page facebook du couple