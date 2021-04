4000 km en tricycle solaire, le tour de France de Denis

Pendant l'été 2020, Denis Descarpentrie prend son tricycle et quitte le Pays Basque pour faire un tour de France à la force de ses mollets et de l'énergie solaire. Partons à l'aventure avec ce chanteur des rues haut en couleurs.

En février dernier, France Bleu Pays Basque accueillait dans ses studios Denis Descarpentrie pour l'émission Ils font le Pays Basque. Lors de cette rencontre, Isabelle Noguès a interviewé ce touche-à-tout, un peu bohème, qui l'été dernier a parcouru la France avec son tricycle solaire.

à réécouter Denis Descarpentries, 4000 kilomètres à bord de son tricycle solaire

Tous les jours entre 13h et 14h, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud reviennent dans leur émission Une heure en France sur le meilleur des régions. Le 24 février, Ils ont reçu Denis Descarpentrie, un personnage haut en couleurs à la bonne humeur communicative.

à réécouter Le Concours National des MAF Charcutiers Traiteurs fête ses 50 ans

Et pourquoi ne pas partir à l'aventure

Denis Descarpentrie a le projet fou de participer au Sun Trip, une aventure cycliste de 13.000 km entre Lyon et Canton (Chine), à la force des mollets et de l'énergie solaire. Mais voilà, une invitée qu'on n'attendait pas en 2020 pointe le bout de son nez : la pandémie de Covid-19. La course est annulée.

Que faire ? Le vélo est construit et du temps et de l'argent ont été investis. De plus, la fille de Denis part faire ses études et il va se retrouver tout seul. Qu'à cela ne tienne, il décide de partir à l'aventure... en France.

Je vais partir un peu à l'aventure, voir un peu ce que ça donne.

En plein cœur de l'été, il quitte Saint-Jean-de-Luz et s'élance sur les routes de France. Il roule en moyenne 150 km entre chaque étape. En 26 jours, il parcourt 4000 km.

De belles rencontres à chaque étape

Denis Descarpentrie garde un bon souvenir des accueils qu'il a reçus tout le long de son périple. Il le dit lui-même, il fait l'objet de la curiosité des passants avec son vélo surmonté d'un panneau solaire, sa guitare et sa personnalité haute en couleurs.

Lors de ses étapes, il se produit dans la rue et rencontre des personnes qui lui proposent de dormir chez eux. Il rencontre notamment au Mans un couple dont la femme travaille dans l'énergie solaire. Son voyage est marqué de belles rencontres.

Ses régions coups de cœur

Amoureux du Pays Basque, Denis Descarpentrie quitte sa Belgique natale pour s'installer à Hendaye en 1998. Son tour de France lui permet de découvrir de nouvelles régions mais son cœur reste attaché à la Flandre, ce territoire allant du nord de la France à la Belgique. Comme il aime à le rappeler, il est d'origine ch'ti.

Il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. C'est un peu compliqué à dire et à expliquer. Mais c'est vrai que les gens sont [...] très simples dans leur façon d'être, dans leur façon de parler. Ils ne se la pètent pas.

Homme proche de l'océan, il a vécu dix ans sur un bateau qu'il avait construit, et l'étape charentaise à Rochefort lui a profondément plu.

Parce que je trouve que les Charentais, je ne sais pas si c'est l'origine de la charentaise, mais ils sont plutôt tranquilles et puis aimables, voilà.

La solitude, une philosophie de vie

On peut se demander si cette aventure en solo n'a pas été trop pesante pour un homme qui a le contact facile et qui partage facilement sa bonne humeur. Et bien, non ! Il faut se rappeler qu'il a vécu longtemps seul sur son bateau.

La solitude, c'est quelque chose que j'aime de toute façon. Je suis quelqu'un de relativement solitaire.

La solitude lui permet de réaliser un travail d'introspection, de voir la vie autrement, de se recentrer sur le nécessaire. Et puis de toute façon, il ne s'ennuie jamais car il est toujours accompagné de sa plus fidèle complice, sa frangine, sa guitare.

C'est avec elle [sa guitare] que je m'épanouie.

Dans les moments de coups durs, sa guitare est toujours là et la musique est pour lui la meilleure des thérapies. On comprend bien que la solitude lui "passe au dessus du chapeau".

En route vers une nouvelle aventure

Le nouveau projet de voyage de Denis Descarpentrie met de côté l'innovation technologique pour quelque chose de plus bohème : parcourir les routes de l'Europe de l'Est en roulotte à cheval.

Dans l'esprit du peuple tsigane, Denis veut construire sa roulotte avec des pièces de récupération. En s'y mettant bien, il compte la mettre sur roues en un peu plus d'un mois. Toutefois, un problème se pose : le cheval.

Je ne suis pas attiré spécialement par l'animal. Il faut avoir une grande complicité. Donc tout ça va demander du temps, à mon avis.

Cette nouvelle aventure n'est pas pour tout de suite mais nous allons suivre de près ce nouveau projet. Vivement que nous puissions suivre les nouvelles pérégrinations de Denis Descarpentrie.