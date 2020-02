42 ans que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux: il s'en est passé des choses depuis!

Marseille, France

En quatre décennies, on a découvert la carte à puce pour régler ses achats. Des achats qu'en 1977, on ne payait plus en anciens francs depuis deux ans seulement.

Depuis, on a connu le Minitel, arrivé en 1981. Une révolution, qui a déjà disparu. Alors que dire du smart phone dont on ne pourrait se passer aujourd’hui…

On était donc très très loin de surfer sur Facebook ou d’envoyer un snap.

Il y a 42 ans, François Mitterand ne dormait pas encore à l’Elysée, le GPS était tout juste dans les tuyaux et on ne traversait pas encore la France à Très Grande Vitesse.

Depuis le dernier succès de l'OM à Bordeaux, que le monde a changé!

Bernard Tapie n’était pas encore le boss de l’OM, qui n’avait toujours pas soulevé la Ligue des Champions (1993). Koh Lanta ne monopolisait pas encore nos vendredis soirs et Coluche (disparu en 1986) nous régalait régulièrement.

42 ans, la durée de la malédiction, c'est aussi l'âge d'André Villas-Boas. C'est jeune mais c'est aussi une éternité pour les fans marseillais!

1977, c'est aussi la cinquième et dernière victoire française à l'Eurovision. Merci Marie Myriam avec "L'Oiseau et l'Enfant" que l'on a pu, bien plus tard, écouter sur le walkman de Sony en mâchant un Freedent sans sucre.

