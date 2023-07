5 000 kms à vélo jusqu'en Roumanie : le défi d'une Haut-Saônoise et de sa famille

On retrouve la famille après une étape sous la pluie entre Montigny-lès-Vesoul et Dampierre-sur-Linotte ce lundi 24 juillet, en fin de matinée. Elle va passer la nuit au sec chez des amis. "En plus, je suis sur une belle crevaison", sourit Camille, qui arrive un pneu dégonflé. Avec son compagnon Malo et leur petite fille Charlie, sept ans, ils ont tout quitté en mai dernier pour traverser l'Europe à vélo. Direction la Roumanie, soit près de 5 000 kilomètres via l'EuroVélo 6, une voie cyclable européenne.

Un départ de Bretagne

Les trois cyclistes sont bien chargés, avec des sacoches sur les cadrans des vélos et une petite remorque. Ils ont déjà parcouru près de 2 000 kilomètres, depuis leur départ de la Pointe du Raz en Bretagne : "Vraiment tout à l'Ouest. On a donc suivi la côte bretonne pour arriver ensuite à Saint-Nazaire et prendre la piste EuroVélo 6. Les Châteaux de la Loire, puis toute la ligne jusqu'à Dole et enfin la Haute-Saône", continue Camille, qui est originaire de Montigny-lès-Vesoul.

La famille passe une dizaine de jours dans le département pour voir ses proches et reprendre des forces, avant de reprendre le fil ce voyage dont elle rêve depuis longtemps : "On a quitté nos emplois chez nous dans le Var. Tout s'est aligné pour qu'on puisse le faire, explique Malo. La décision a été prise il y a un an, en juillet, de vendre la maison et de traverser l'Europe".

Il est possible de suivre la famille sur le site internet Polarsteps en cherchant le pseudo "Les ChaMaCa". - Polarsteps

Un voyage au rythme de leur petite fille, avec entre 30 et 60 kilomètres par jour. "J'ai déjà vu plein d'animaux, s'exclame Charlie. Beaucoup de cigognes, mais aussi des bébés ragondins." Et ce n'est pas terminé ! La famille a encore une dizaine de pays à traverser, avant d'arriver en Roumanie d'ici le mois d'octobre.