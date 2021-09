5.800 euros en liquide découverts dans le linge d'un pressing à Yutz

Découverte insolite dans un pressing de Yutz : le gérant de "Press Net", a découvert vendredi 5.800 euros en liquide qui venaient d'être passés à la machine à laver et au séchoir, comme le rapporte Le Républicain Lorrain. La police, alertée par le commerçant, a mené sa petite enquête et l'argent appartient à un client habituel. L'homme, d'un certain âge, avait visiblement oublié qu'il avait mis une partie de ses économies dans un sachet, emporté par erreur au pressing avec son linge.

Gilles Brach, le gérant du pressing, tient ce commerce depuis 21 ans et jamais il n'avait fait une telle découverte : "Ah ça c'est sûr, ça surprend, dans le séchoir on a entendu du bruit, et on a découvert 3 couteaux puis une pochette, et à l'intérieur un sachet avec la liasse de billets."

On l'a plus que blanchi, on l'a bien nettoyé! Le gérant du pressing, Gilles Brach

5.800 euros au total en coupure de 100 et 200 euros. Le commerçant a d'abord cru à de faux billets mais passé la surprise, il garde le sens de l'humour : "On l'a plus que blanchi, on l'a bien nettoyé, il n'y a plus de virus dessus!". Les billets ont été séchés méthodiquement un à un sur une table avant d'être remis à la police puis à son propriétaire, qui avait amené son linge à laver et ses billets par erreur...