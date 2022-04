Chambon-sur-Voueize : pour ses 50 ans, le collège collecte les souvenirs de tous ceux qui l'ont fréquenté

On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Vous connaissez la chanson. Et bien, ce genre de retrouvailles, tous ceux qui ont fréquenté le collège de Chambon-sur-Vouèze vont les vivre cet automne ! Le collège Jean-Zay fêtera ses 50 ans en fin d'année (les premiers élèves ont eu cours là à la Toussaint 1972) et a décidé de marquer le coup les 14 et 15 octobre prochains avec deux journées spéciales. Notamment le samedi où se tiendront des portes ouvertes avec la réunion de tous les anciens qui voudront bien être là. Pour l'occasion, le collège se prépare dès aujourd'hui, parce qu'un demi-siècle de souvenirs, ça prend du temps à rassembler !

Au collège Jean-Zay, tout le monde met d'ores et déjà la main à la pâte.

Sébastien Méraud, professeur d'anglais, cherche les insolites, "par exemple, il y a quelques années, un surveillant féru d'échecs a constitué une équipe et l'a amenée jusqu'au titre de champion académique, ce qui ne s'était jamais vu" concède-t-il. Une petite histoire qui alimentera sa rubrique "le saviez-vous ?". Et des anecdotes en 50 ans d'existence, il y en a pléthore. Celle que retient le principal du collège, Alain Rapinat, c'est celle d'un arbre, " juste à l'entrée du collège. Il a été abattu cette année parce qu'il devenait dangereux. Mais pendant des décennies, ce chêne a été le point de rendez-vous pour les "petits règlements de compte" ou les rendez-vous galants. Et quand certains anciens se sont rendu compte que cet arbre avait été abattu, il a fallu que je me justifie !" explique-t-il. Pour l'instant, il ne reste que la souche, mais pour l'anniversaire, une gravure, en forme d'hommage, pourrait être envisagée.

Tous les souvenirs, témoignages, oraux ou sous forme d'objets, bulletins de notes, cahiers et livres d'époque, vidéos même Super 8 sont les bienvenus. Isabelle Grand, conseillère principale d'éducation au collège de Chambon-sur-Voueize depuis 29 ans, tente elle de collecter des photos des personnels successifs, alors que ses propres souvenirs refont surface. C'est par exemple cet élève de 6ème "atypique, très nature et très cash", qui l'a marquée. "Le jour de la rentrée, après les explications de la proviseure de l'époque, il a levé la main pour demander si on pouvait fumer dans le collège. Ca a un peu scotché tout le monde" sourit-elle.

Le chêne à l'entrée du collège, témoin des flirts de centaines d'adolescents, n'est plus... © Radio France - Valérie Menut

Des anciens élèves aujourd'hui parents d'élèves

Isabelle Grand, aux sentiments mêlés : "ce qui me fait drôle maintenant, c'est de voir des élèves que j'ai eus, devenus aujourd'hui parents d'élèves. J'en suis à ma deuxième génération". Véronique Martin, elle ce qui lui fait "bizarre", c'est de travailler aujourd'hui au collège (à la cantine) où elle a été élève ! "Au départ ça fait drôle : on a des souvenirs qui reviennent quand on traverse les couloirs, on repense à des chamailleries d'adolescents, des prises de bec avec les professeurs, les surveillants. Mais que de bons souvenirs" assure-t-elle.

Les parents d'élèves participent également en collectant des témoignages. Et les élèves aussi : une élève de 6ème a notamment créé ce logo pour les 50 ans, symbole du cahier à la tablette ! © Radio France - Valérie Menut

De tels témoignages, mais aussi des photos de classe, bulletins de note, livres d'époque, vidéos etc, tout est collector et bienvenu pour souffler les 50 bougies du collège. Pour cela, une adresse e-mail spécialement dédiée : collegechambon50ans@ac-limoges.fr

Le collège aujourd'hui

Aujourd'hui, le collège Jean Zay de Chambon-sur-Voueize accueille 190 élèves (pour une capacité de 400), deux classes par niveau de la 6ème à la 3ème, mais aussi des poules, des abeilles et un jardin ! Il a le label établissement démarche de développement durable. Le collège propose une formation cadet de la sécurité civile, une section sportive basket depuis cette année et en parallèle avec les 50 ans espère démarrer un projet Erasmus (programme d'échange avec des collèges en Italie et Roumanie). Tout dépend des financements accordés : réponse attendue le 1er juin.