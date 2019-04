5.000 km de vélo à 70 ans : Martine vient de passer par Valence pour son tour humanitaire

Valence, France

Pour ce tour de France solidaire et singulier, Martine doit rouler environ 70km par jour jusqu'au 29 juin pour un total d'environ 5.000 km. Et la désormais septuagénaire n'en est pas à sa première, c'est sa troisième course par étape humanitaire, une course qu'elle a longuement préparé. Et ce lundi, elle est arrivée à Valence, avec son casque rouge vissé sur la tête, le sourire figé sur son visage.

Une sportive sérieuse

Martine s'est entraîné pendant 18 mois pour être capable d'enchaîner les efforts pendant 70 jours. La septuagénaire a fait du sport toute sa vie "je faisais du vélo déjà dans le ventre de ma maman" plaisante-t-elle avant d'énumérer toutes les activités pratiquées "j'ai fait du triathlon, du cycl'athlon, de la course à pied..."

Au petit déjeuner : pain, beurre et confiture c'est ce que je préfère

La solidarité

"Je n'ai personne dans ma famille qui est handicapé" coupe-t-elle "avant qu'on ne lui pose la question". Martine a juste une bonne relation avec les personnes handicapés "j'ai un contact assez naturel avec les personnes handicapées" et elle se souvient de son départ quand à Annecy, les enfants de l'ADIMC ont roulé à ses côtés "ils avaient l'air tellement heureux, c'était un vrai bonheur !".

Les fonds récoltés par Martine, qui vendra aussi des produits dérivés avec son frère qui la suit en Camping-Car, serviront à acheter des vélos adaptés pour les enfants en situation de handicap.

