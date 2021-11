51 ans de la mort de de Gaulle : "je parle de lui tous les jours" raconte un passionné en Dordogne

Samuel Duval collectionne des dizaines de livres et d'articles de presse sur le général de Gaulle.

Le restaurateur a décoré son troquet aux couleurs du général de Gaulle : du sol au plafond, des dizaines de livres, des photos et même des articles de presse de l'époque. "C'est le Parisien Libéré du 13 novembre1970, quelques jours après la mort du général", explique-t-il les yeux qui brillent. De Gaulle est décédé il y a tout juste 51 ans et Samuel Duval, restaurateur à Périgueux, est un grand fan depuis tout petit. "J'en parle tous les jours" sourit-il.

Marcel nous parlait du général le matin, le midi, le soir

Il faut dire que le périgourdin a été biberonné au général. "Marcel nous parlait du général le matin, le midi, le soir, raconte le patron dans sa tenue de cuistot. Je ne l'ai pas connu, je suis né en1967 mais je me dis que j'ai quand même vécu trois sous le général !" Encore aujourd'hui, Samuel Duval, grand sportif, s'inspire tous les jours du général : "c'est surtout le refus de l'acceptation de la défaite, c'est ça qui doit nous guider tous les jours."

Le projet d'un pèlerinage à Colombey-les-deux-Eglises

Quand de nombreux politiques, de gauche comme de droite, se revendiquent gaulliste, le grand passionné ne peut pas s'empêcher d'être exaspéré. "Quand on se revendique du général, il faut avoir l'attitude et le comportement, c'est bien quand le faire et le dire vous ressemble !" Lui, c'est sûr, c'est un vrai de vrai. Il compte même organiser un pèlerinage à Colombey-les-deux-Eglises au printemps prochain.