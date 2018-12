53.000 € pour un emoji corse

Ajaccio, Corse, France

Il concerne un petit bonhomme jaune, un emoji corse dont la majorité territoriale souhaiterait faire financer la création par la collectivité. Un nouveau projet qui vient gonfler la liste des actions symboliques menées par la Collectivité. Après la demande d'inscription de la Squadra Corsa à la FIFA, la fédération internationale de football, après le voyage polémique à Paoli City en Pennsylannie, après le nom de domaine pour les sites internet, le puntu corsica, la collectivité va donc se doter de son propre émoticône.

Initiative controversée

Ce type d’initiative a, en tous cas, le mérite de faire parler : l'objectif, clairement exposé, étant de faire rayonner la Corse sur la scène internationale. Mais plus proche, dans la rue ou sur les réseaux sociaux - et bien sûr dans les rangs de l'opposition - le symbole ne fait pas toujours recette. Parce que la création de cet émoticône a un coût : 53 000 euros… soit un dixième du budget de l'aménagement numérique de la CdC (Collectivité de Corse). A la veille d’une nouvelle manifestation des gilets jaunes et alors que l'Assemblée a adopté jeudi une motion sur la cherté de la vie et le prix des carburants en Corse, le calcul est sans appel : 53.000 euros, c’est 35.000 litres de gazoil.....

Retrouvez le rapport de l'assemblée de Corse, ici.