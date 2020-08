C'est un sacré défi que vient de relever ce coureur de trail de Vernet-les-Bains. Après 12 jours de course, Thierry Kerhornou a bouclé son tour des Pyrénées-Orientales ce mercredi. Le tout en suivant les frontières administratives du département. Retour sur une belle performance.

540 km et 20.000 m de dénivelé positif, Thierry Kerhornou boucle le tour des Pyrénées-Orientales en courant

"Je prends un bain dans la mer, je commande une pression de bière blanche et je suis à vous !" Après l'effort incroyable qu'il vient de faire, Thierry Kerhornou a bien droit à un peu de réconfort lors de son arrivée ce mercredi à Canet-en-Roussillon, d'où il était parti il y a douze jours.

Le coureur de 55 ans confie d'ailleurs ne ressentir aucune douleur : "Les pieds sont un peu fatigués et chauffés, mais sinon, je n'ai pas une crampe, rien ! Je n'ai même pas eu besoin de me masser une seule fois pendant ces douze jours..."

Aucun secret selon lui, mais le résultat d'un entretien physique toute l'année.

Le but : faire découvrir les paysages catalans

Thierry Kerhornou le confie lui-même, il ne s'agissait pas d'une course, mais d'une aventure. Le but n'était pas de réaliser un record, même si par la force des choses, il devient le premier à réaliser ce challenge. D'ailleurs, l'objectif prévoyait initialement de boucler le tour en six à huit jours. "Mais lors du premier jour, j'ai pris un coup de chaud en partant de Canet. J'ai mis trois ou quatre jours à vraiment m'en remettre."

Le coureur s'était donné ce défi pour faire parler de son sport, et des Pyrénées-Orientales, ce "terrain de jeu incroyable". Équipé d'une petite caméra, il a filmé les paysages rencontrés lors de son parcours. Raison aussi pour laquelle il préférait s'arrêter de courir à la nuit tombée.

Il compte en faire ensuite un clip d'images bientôt disponible sur son site internet et sa page Youtube.

"Il a parfois fallu que je me crée moi-même des chemins !"

Le trailer avait aussi pour objectif de suivre autant que possible les limites administratives du département. Mais cela n'a pas toujours été facile. "J'ai parfois dû passer par l'Espagne et l'Ariège" reconnaît-il, malicieux. "Sinon, il fallait que je pénètre dans des propriétés privées ou que je fasse de l'escalade !"

De même, le suivi des chemins de randonnée s'est parfois révélé plus compliqué que prévu. "Parfois, des chemins indiqués sur les cartes n'existaient tout simplement pas. Alors il a fallu que je me crée certains passages, en suivant des traces de sangliers...".

Lors de son parcours, Thierry Kerhornou était soutenu logistiquement par Richard, un fidèle ami qui le suivait en voiture pour lui permettre de se ravitailler.