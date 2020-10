Une Transhumance de vaches en Mayenne

Retour à la maison après quatre mois dans leurs estives. Les 55 vaches de Matthieu Virfolet ont marché à bon pas sur quatre kilomètres au coeur de Mayenne ce samedi pour regagner leur ferme pour l'hiver. Une transhumance très appréciée des riverains.

Un spectacle qu'on n'avait plus l'habitude de voir, sinon en montagne : pour la deuxième fois cette année, l'éleveur de Mayenne Matthieu Virfolet a organisé une transhumance dans les rues de la ville pour faire revenir ses vaches sur son exploitation. Les bêtes avaient fait le trajet inverse en juin pour paître dans de plus vertes prairies, à cause de la sécheresse.

Pour ceux qui auraient manqué la transhumance, l'éleveur promet de la renouveller chaque année.