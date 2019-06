Un instituteur héraultais retrouve sa première élève, 66 ans après

Marc Seguin était enseignant à Moulès-et-Baucels, près de Ganges, dans les années 50. Il se souvenait du nom de sa première élève, Annie Sarran. Plus de six décennies après, ils se sont retrouvés.

Moulès-et-Baucels, France

Ce sont des retrouvailles plutôt inattendues. A 86 ans, Marc Seguin, instituteur à la retraite, a retrouvé sa toute première élève.

En 1952, alors qu'il a tout juste 19 ans, il est nommé à l'école de Moulès-et-Baucels, près de Ganges. Il y a neuf élèves dans sa classe, dont Annie Sarran, 13 ans à l'époque. "Je me souviens d'elle parce que je lui ai fait passer son certificat d'études", se rappelle-t-il. "

Recherche d'archives et documents

Marc Seguin reste deux ans dans cette école, avant d'être appelé pour son service militaire. A son retour, il est nommé à l'école de Montferrier-sur-Lez, où il a enseigné pratiquement toute sa carrière et où il vit toujours aujourd'hui.

Marc Seguin vit aujourd'hui à Montferrier-sur-Lez © Radio France - Sophie Eychenne

Après une mauvaise chute l'année dernière, l'octogénaire se déplace en fauteuil roulant. Il n'est plus en mesure de sortir, alors il consacre son temps à l'écriture. C'est justement pour les besoins de son nouvel ouvrage, une autobiographie intitulée "Une vie d'instit'", qu'il a souhaité rassembler le plus de documents possible. Seulement voilà, de ses premières années d'enseignant, il ne lui restait qu'un nom en tête : celui d'Annie Sarran. "C'était une bonne élève, son nom m'est resté toujours", explique-t-il.

Marc Seguin contacte alors la mairie de Moulès. La secrétaire, séduite par la démarche de l'ancien instituteur, parvient à retrouver Annie : elle habite toujours la commune et aura 80 ans à la fin de l'année. Pour elle, c'est "exceptionnel". "Je n'aurais jamais pensé le retrouver et entendre parler de lui. C'est comme s'il était de la famille. Il est parti loin, et maintenant on l'a retrouvé", confie-t-elle.

Le plus "beau cadeau" d'une vie d'instituteur

C'est finalement Annie qui contacte son ancien enseignant. "J'ai reçu un appel le 3 ou le 4 janvier", raconte Marc Seguin, "c'était elle, elle m'appelait pour me souhaiter la bonne année. C'était très émouvant, ça m'a sidéré". Retraité depuis trente ans, c'est pour lui "le plus beau cadeau" de sa vie d'instituteur. "_On reçoit des médailles, des décorations_. Ça ne vaut rien comparé à ce que j'ai éprouvé à ce moment-là", témoigne-t-il.

Depuis, Marc Seguin et Annie Sarran sont devenus amis ; ils se sont écrit, téléphoné et même revus, au début du mois d'avril.