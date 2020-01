7 laux : quand ski de fond rime avec réinsertion

Prapoutel, Les Adrets, France

Si vous voulez vous faire une sortie de ski de fond, ce week-end, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir le domaine de Beldina, c'est le nom du site nordique des 7 Laux, à Prapoutel, dans le massif de Belledonne.

Le domaine offre 15 kilomètres de pistes, dans les sapins, on peut aussi faire des raquettes, de la luge ou du biathlon. Le site dispose aussi de carabines laser.

Le chalet de Beldina, multi-services : accueil, vente des forfaits, restauration et location de matériel © Radio France - Véronique Pueyo

Quand il a relancé le site nordique des 7 Laux, il y a 15 ans, Thierry Rouvès, directeur d'une association de réinsertion, baptisée l'Arèce, a proposé d’entraîner dans l'aventure des personnes précaires. et çà marche. Thierry Rouvès : " Il n'y avait plus de ski de fond, car ce n'était pas rentable. Nous avons proposé aux élus un modèle associatif. On a démarré petit, dans une cabane de jardin et aujourd'hui, regardez notre beau chalet !"

Thierry Rouvès emploie des personnes en réinsertion : "Le contact avec le public est chaleureux et leur redonne confiance."

Retrouver la confiance en soi

Benyamin, un jeune marocain a trouvé sa place à Beldina : "Avant, j'étais tatoueur au Maroc. Je découvre un univers et un nouveau métier. Je m'occupe de la partie location de matériel."

William, son collègue, gère, lui, la partie restauration. Il propose crêpes, paninis et boissons chaudes : "Les clients reviennent d'une année sur l'autre, on a plaisir a les revoir et eux aussi ! Çà nous pousse à aller de l'avant."

Après une bonne sortie en ski de fond, rien de tel que de se mettre au chaud pour déguster une crêpe ! © Radio France - Véronique Pueyo

Tiphaine s'occupe de l'accueil, elle aime le contact avec le public et le cadre de son travail, dans ce chalet chaleureux, où il y a même un piano pour mettre de l'ambiance et qui est entouré de montagne et de sapins. Elle ne chôme pas quand la neige et le soleil sont là.

60 % des personnes qui passent par Beldina en réinsertion retrouvent le chemin de l'emploi.

Et pour la petite histoire, Beldina, en patois, çà veut dire : "le lieu ou on mange bien !" . Ca pourrait aussi dire le lieu où l'on se sent bien !